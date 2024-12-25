Легенда сборной Аргентины: Месси играет в деревенский футбол
Жестко прошелся
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Легендарный экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти высказался об игре своего соотечественника и нападающего "Интер Майами" Лионеле Месси.
"Я не испытываю неприязни к Месси, но он играл в простой футбол. Я видел его в "Барселоне", где его никто не пинал, где была отличная команда, которая играла за него.
Он может поехать на чемпионат мира-2026, но тогда у Аргентины будет на одного игрока меньше. У нее сегодня на одного игрока меньше, потому что Месси играет в деревенский футбол в Америке.
Если взять Криштиану, он ограниченный, но феномен. Ограниченный Криштиану лучше, чем Месси. И он ограничен, потому что у него не было условий Месси, но, несмотря на это, он играл в лучших командах мира. А где играл Месси? В "Барсе" и в сборной Аргентины. Месси не заставлял себя играть за другие команды, в других странах", — приводит слова Гатти Mundo Deportivo.
Напомним, Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". До перехода в "Интер Майами" 37-летний Лионель играл за "Барселону" и "ПСЖ".
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