Легенда сборной Аргентины: Месси играет в деревенский футбол

Легендарный экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти высказался об игре своего соотечественника и нападающего "Интер Майами" Лионеле Месси.

"Я не испытываю неприязни к Месси, но он играл в простой футбол. Я видел его в "Барселоне", где его никто не пинал, где была отличная команда, которая играла за него.

Он может поехать на чемпионат мира-2026, но тогда у Аргентины будет на одного игрока меньше. У нее сегодня на одного игрока меньше, потому что Месси играет в деревенский футбол в Америке.

Если взять Криштиану, он ограниченный, но феномен. Ограниченный Криштиану лучше, чем Месси. И он ограничен, потому что у него не было условий Месси, но, несмотря на это, он играл в лучших командах мира. А где играл Месси? В "Барсе" и в сборной Аргентины. Месси не заставлял себя играть за другие команды, в других странах", — приводит слова Гатти Mundo Deportivo.