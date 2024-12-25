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Легенда сборной Аргентины: Месси играет в деревенский футбол

MLS

Жестко прошелся

Легенда сборной Аргентины: Месси играет в деревенский футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти высказался об игре своего соотечественника и нападающего "Интер Майами" Лионеле Месси.

"Я не испытываю неприязни к Месси, но он играл в простой футбол. Я видел его в "Барселоне", где его никто не пинал, где была отличная команда, которая играла за него.

Он может поехать на чемпионат мира-2026, но тогда у Аргентины будет на одного игрока меньше. У нее сегодня на одного игрока меньше, потому что Месси играет в деревенский футбол в Америке.

Если взять Криштиану, он ограниченный, но феномен. Ограниченный Криштиану лучше, чем Месси. И он ограничен, потому что у него не было условий Месси, но, несмотря на это, он играл в лучших командах мира. А где играл Месси? В "Барсе" и в сборной Аргентины. Месси не заставлял себя играть за другие команды, в других странах", — приводит слова Гатти Mundo Deportivo.

Напомним, Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". До перехода в "Интер Майами" 37-летний Лионель играл за "Барселону" и "ПСЖ".

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Лионель Месси Аргентина МЛС Уго Гатти Интер Майами
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Caballero (DC)
25.12.2024 в 10:43
"його ніхто не штовхав" - неправда.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
25.12.2024 в 10:43
"його ніхто не штовхав" - неправда.
Ответить
0
0

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