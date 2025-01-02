Открытие новой жилы. Почему MLS активнее мониторит УПЛ и хочет нас видеть

В конце ноября спортивные сайты пестрели новостью о том, что Илья Крупский может перебраться в "Нью-Ингленд Революшн". Константин Сосенко, агент правого фулбека, немало говорил об ориентированности на Европу (не удивимся, если отчасти это были игрища ради того, чтобы склонить к активности то же "Динамо").

В то же время интерес со стороны MLS имеет право на жизнь — для себя мы давно заметили, что представители тамошнего чемпионата все чаще присматриваются к УПЛ и украинским исполнителям за рубежом. Буквально на днях по Интернету "гуляло" предположение, что Владислав Кочергин тоже направится в один из топов Major League Soccer. Почему так? Чем мы привлекаем? Попробуем разобраться.

Уже есть положительные примеры, которые заставляют присмотреться пристальнее

Если бы раньше MLS пользовалась спросом в наших широтах, то "витриной" стопроцентно бы стал Дема Коваленко. Как ни крути, человек получил несколько знаковых трофеев, делил раздевалку с Дэвидом Бекхэмом и Лэндоном Донованом, приглашался под знамена национальной сборной США (однако так и не принял предложение).

В нулевые и середину десятых мало кто горел желанием уходить из УПЛ (тем более ради сомнительной поездки за океан). А зачем? Во-первых, чемпионат высоко котировался в таблице коэффициентов (ущипните себя — в 2009-м мы были пятыми), во-вторых, олигархи щедро платили, чем дополнительно приглушали мотивацию паковать чемоданы. Что тут говорить, если в 2017-м (на секундочку, на дворе война) Андрей Ярмоленко получал почти 6 млн евро в год — это, для сравнения, как Пауло Дибала в "Юве" или Иван Перишич на балансе "Интера".

Сегодня реальность написана другими красками, и у нее свои герои. Переоткрывателем по праву является Сергей Кривцов, в 31 пополнивший "Интер" Майами и хорошо себя зарекомендовавший: принял участие 63 встречах, дважды забил и отдал одну результативную передачу. Главное, что старания окупились достижениями: проект Бекхэма оформил дебютный трофей в собственной истории (Кубок лиг-2023), также продуктивно выступил в 2024-м — выиграл так называемую "регулярку", или Supporters' Shield. Несмотря на то, что сейчас центрбек является свободным агентом, он оставил о себе хорошую память и дал положительную рекламу.

Примечательно, что летом 2023-го появился еще один соотечественник — у Чеберко не сложилось в ЛАСКе, заметно лучше — в "Осиеке", и это оценил "Коламбус Крю". Надо признать, что бывший защитник "Днепра" и "Зари" долго "запрягал", но в итоге дорос до статуса футболиста, приближенного к основе, и запомнился в ЛЧ КОНКАКАФ. 622 минуты, важная роль, подкрепленная попаданием в финал турнира — это подходящий "кейс", достойный внимания.

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До появления в "Остине" Александр Сваток имел свой бэкграунд (опыт в еврокубках, присутствие на ЧЕ-2024), однако мы убеждены, что американцы, приземленные внутренним пузырем, прежде всего ориентировались на Кривцова и Чеберко. Это практично, логично и наглядно. Слухи вокруг Крупского или того же Кочергина возникли не на пустом месте.

В MLS живо реагируют на события и в итоге имеют выгоду

"Я слышал звуки взрывов, мои дети это слышали, и так не должно быть. Как отец, я должен был обеспечить безопасность своей семьи", — честно ответил Кривцов, когда его спросили о причинах выбора "Интера". "Я часто был в дороге, играя за "Шахтер", и редко видел свою семью, потому что они жили в Польше, а я иногда жил в Украине, иногда — иногда в Польше, иногда — в Германии, много путешествовал автобусами и поездами. Я уже немолодой человек, и мне было тяжело. Вот почему я решил изменить свою ситуацию и приехать в Америку".

Кто до полномасштабного вторжения, вдохновленный Александром Зинченко и Русланом Малиновским, в основном планировал брать курс на Европу? Верно, новое, молодое поколение игроков. Нападение России послужило спусковым крючком, побудило уже всех адаптироваться к текущей картине, некоторые же искали варианты, вплоть до кардинальной смены обстановки.

Поехал бы Сергей в Майами, если бы 24 февраля жизнь не перевернулась вверх дном? Сомнительно. На момент декабря 2022-го центрбек не был железобетонным в стане "оранжево-черных" (свой отпечаток оставили травма малоберцовой кости и ее последствия), однако стабильно помогал/страховал именно в УПЛ. Учитывая, что в августе 2023-го "Шахтер" вынужденно вернул Дмитрия Чигринского, готовы поспорить, что при благоприятных обстоятельствах Кривцов так и продолжил бы исправно накапливать статистику в Премьер-лиге.

Неуместно утверждать, что "Интер" воспользовался ситуацией (кто знал, что начнется кошмар в центре Старого света?), но он сразу предоставил комфортные условия, чтобы защитник согласился на переезд. Англоязычная среда (хотя во Флориде и большой процент испаноязычного населения), приятная погода круглый год, аура Бекхэма — для чего бродить по тесной Европе, где неизвестно, привыкнешь ли?

Или Сваток — как только "Днепр-1" начал процесс аннигиляции, мгновенно появился "Остин" и вцепился за защитника. Журналисты и инсайдеры писали о «Полесье», размыто намекали на заинтересованность «нескольких европейских коллективов», а техасцы выложили на стол 1,20 млн евро и ударили по рукам.

Нестабильность, прослеживаемая в нашем футболе (настолько, что два клуба «под ёлку» объявляют под слияние) — верный путь, чтобы дешево и сердито подписать очень квалифицированного исполнителя. О'кей, Кривцов достался свободным агентом, но Сваток — за откровенно небольшие деньги; сейчас речь шла о Крупском, и пока "Динамо" не горит желанием платить 3 млн евро, "Нью-Ингленд Революшн" легко закроет финансовые аппетиты полтавчан (другое дело, что сам Илья не спешит в MLS).

Лига не бедствует, динамично развивается, а поскольку ее члены лишены вылета по спортивному принципу, то могут себе позволить планировать на долгосрочную перспективу.

"Я наблюдаю за тем, какие трансферы происходят и вижу, что немало молодых перспективных ребят переходят в МЛС. Поэтому я не считаю, что это чемпионат, где заканчивают с футболом. Здесь можно развиваться и идти дальше", — рассказал Сваток.

И это искренняя правда. MLS постоянно скупает молодежь и за нее не держится, чем развивает здоровую бизнес-модель. Лишь за относительно недавнее время первенство покинули 23-летний Тьяго Альмада (за 19,50 млн евро в "Ботафого"; его уже успел приобрести "Лион"), 21-летний Диего Гомес (за 13 млн евро в "Брайтон"), 20-летний Калеб Уайли (за 10,10 млн евро в "Челси"), 22-летний Карлос Андрес Гомес (за 10 млн евро в "Ренн") и еще немаленький список имен за чуть меньшие средства.

УПЛ даже в кризис способна привлекать (опять же — Крупский согласно исследованию CIES закрывает собой десятку лучших молодых атакующих фулбеков в мире), однако часто не в том положении, чтобы диктовать правила. "Шахтер", окрыленный успешным трансфером Мудрика — это единичный случай, 90% команд за вменяемые деньги придут к общему знаменателю. И в MLS это знают.