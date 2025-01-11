Продление контракта и пункт аренды в Европу. Известны подробности нового контракта Месси
По информации Football Espana
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси находится в процессе продления контракта.
Нынешний контракт 37-летнего аргентинца действует до декабря 2025 года. По информации издания, в настоящее время агент Месси и представители "Интер Майами" обсуждают продление контракта до конца 2026 года.
Отмечается, что сторона футболиста просит, чтобы в новом контракте был пункт о возможности аренды в европейский клуб во время сезона 2025/26 – в межсезонье в МЛС.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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