С интересным голом Месси. Интер Майами победил в первом товарищеском матче этого года – ВИДЕО

"Интер" Майами начал подготовку к новому сезону с товарищеского матча против мексиканского "Клуб Америка". "Героны" победили в серии пенальти.

Мексиканцы дважды выходили вперед, а американцы дважды восстанавливали паритет. Первый гол "Интера" забил Лионель Месси ударом головой с передачи Луиса Суареса. Второй – 20-летний Томас Авилес перед финальным свистком.

В серии пенальти команда из Майами оказалась точнее: промахнулась три раза в противовес четырем неточным ударам у соперника.

Впереди “Интер” ждет еще четыре товарищеских матча. 19 февраля "героны" начнут официальную часть сезона матчем против "Спортинг" Канзас-Сити в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. 22 февраля стартуют и в MLS поединком с Нью-Йорк Сити.

"Интер" Майами – "Клуб Америка" 2:2 (пен. 3:2)

Голы: Месси 34, Авилес 90+2 – Мартин 31, Реес 53