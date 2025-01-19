С интересным голом Месси. Интер Майами победил в первом товарищеском матче этого года – ВИДЕО
Забил головой
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"Интер" Майами начал подготовку к новому сезону с товарищеского матча против мексиканского "Клуб Америка". "Героны" победили в серии пенальти.
Мексиканцы дважды выходили вперед, а американцы дважды восстанавливали паритет. Первый гол "Интера" забил Лионель Месси ударом головой с передачи Луиса Суареса. Второй – 20-летний Томас Авилес перед финальным свистком.
В серии пенальти команда из Майами оказалась точнее: промахнулась три раза в противовес четырем неточным ударам у соперника.
Впереди “Интер” ждет еще четыре товарищеских матча. 19 февраля "героны" начнут официальную часть сезона матчем против "Спортинг" Канзас-Сити в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. 22 февраля стартуют и в MLS поединком с Нью-Йорк Сити.
"Интер" Майами – "Клуб Америка" 2:2 (пен. 3:2)
Голы: Месси 34, Авилес 90+2 – Мартин 31, Реес 53
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