Когда-то его сватали в МЮ. Нападающий Галатасарая официально перешёл в гранд MLS
Надеемся, ему там будет лучше
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Галатасарая" официально перешёл в гранд MLS.
"Шарлотт" объявил об переходе Уилфреда Заха. Клуб назвал его мировым игроком.
"Игроки мирового класса в атмосфере мирового класса. Шарлотт — это футбольный город", - написал клуб.
World-class players in front of a world-class atmosphere.— Charlotte FC (@CharlotteFC) January 22, 2025
Charlotte is a ???????????????????????? ????????????????. pic.twitter.com/dGbQ9LmtZl
"Шарлотт" стал шестым клубом в карьере футболиста. Аренда рассчитана на год с возможной опцией выкупа в зависимости от показателей.
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В этом сезоне Заха был в аренде во французском "Лионе". Он сыграл 6 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
Контракт нападающего с "Галатасараем" действителен до 2026 года. В турецкий клуб футболист перешёл в июле 2023 года свободным агентом, уйдя из "Кристал Пэлас".
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