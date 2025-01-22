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Когда-то его сватали в МЮ. Нападающий Галатасарая официально перешёл в гранд MLS

MLS
Обновлено

Надеемся, ему там будет лучше

Когда-то его сватали в МЮ. Нападающий Галатасарая официально перешёл в гранд MLS

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Галатасарая" официально перешёл в гранд MLS.

"Шарлотт" объявил об переходе Уилфреда Заха. Клуб назвал его мировым игроком.

"Игроки мирового класса в атмосфере мирового класса. Шарлотт — это футбольный город", - написал клуб.

"Шарлотт" стал шестым клубом в карьере футболиста. Аренда рассчитана на год с возможной опцией выкупа в зависимости от показателей.

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В этом сезоне Заха был в аренде во французском "Лионе". Он сыграл 6 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Контракт нападающего с "Галатасараем" действителен до 2026 года. В турецкий клуб футболист перешёл в июле 2023 года свободным агентом, уйдя из "Кристал Пэлас".

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Уилфрид Заха Галатасарай (Стамбул) Шарлотт
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Источник:
Charlotte FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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