Не аренда. Геннадий Синчук перешёл в клуб MLS на постоянной основе
Пополнение среди украинских игроков
Фото: Instagram
Воспитанник "Металлиста" перешёл в клуб MLS.
"Монреаль" сообщил об трансфере 18-летнего Геннадия Сынчука из "Металлиста". Синчук подписал контракт до 2028 года с опцией продления на сезон.
Президент клуба "Монреаль Канадиенс" Габриэль Жерве похвалил украинского футболиста и отметил его потенциал.
"Мы очень рады приветствовать этого молодого игрока с большим потенциалом в нашем клубе. Играя на позиции нападающего, он является динамичным атакующим игроком, обладающим навыками и техникой, чтобы вносить вклад в игру в последней трети поля.
Геннадий отлично умеет не только отдавать последний пас, но и забивать голы и обыгрывать защитников. Мы хотим создать для него наилучшие условия, чтобы он хорошо вписался в коллектив, и мы уверены, что он привнесёт новое измерение в нашу атаку", - сказал Габриэль Жерве.
Bienvenue Hennadii Synchuk ????— CF Montréal (@cfmontreal) January 28, 2025
Le CF Montréal acquiert le milieu de terrain Hennadii Synchuk >>> https://t.co/Gm592f2hEy
CF Montréal acquires midfielder Hennadii Synchuk >>> https://t.co/Vjx5mhcQ45#CFMTL pic.twitter.com/mww6WvcOAd
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В первой части сезона 2024/25 в Первой лиге нападающий сыграл в 7-ми играх, в которых забил один гол и получил жёлтую карточку.
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