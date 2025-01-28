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Не аренда. Геннадий Синчук перешёл в клуб MLS на постоянной основе

MLS
Обновлено

Пополнение среди украинских игроков

Не аренда. Геннадий Синчук перешёл в клуб MLS на постоянной основе

Фото: Instagram

Новина українською

Воспитанник "Металлиста" перешёл в клуб MLS.

"Монреаль" сообщил об трансфере 18-летнего Геннадия Сынчука из "Металлиста". Синчук подписал контракт до 2028 года с опцией продления на сезон.

Президент клуба "Монреаль Канадиенс" Габриэль Жерве похвалил украинского футболиста и отметил его потенциал.

"Мы очень рады приветствовать этого молодого игрока с большим потенциалом в нашем клубе. Играя на позиции нападающего, он является динамичным атакующим игроком, обладающим навыками и техникой, чтобы вносить вклад в игру в последней трети поля.

Геннадий отлично умеет не только отдавать последний пас, но и забивать голы и обыгрывать защитников. Мы хотим создать для него наилучшие условия, чтобы он хорошо вписался в коллектив, и мы уверены, что он привнесёт новое измерение в нашу атаку", - сказал Габриэль Жерве.

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В первой части сезона 2024/25 в Первой лиге нападающий сыграл в 7-ми играх, в которых забил один гол и получил жёлтую карточку.

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Источник:
Montreal
Опубликовал: Владислав Прийменко
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