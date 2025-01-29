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Бекхэм: Я бы хотел, чтобы Месси остался в Майами, но он думает только о том, чтобы жить рядом с Камп Ноу

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Лео собирается в Испанию

Бекхэм: Я бы хотел, чтобы Месси остался в Майами, но он думает только о том, чтобы жить рядом с Камп Ноу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-капитан сборной Англии, а ныне совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм раскрыл планы Лионеля Месси после завершения карьеры.

"Мне хотелось бы, чтобы Месси жил в Майами, когда закончит карьеру, но Лео сказал мне, что думает только о том, чтобы жить рядом с "Камп Ноу".

Нет ни одного другого игрока, который любил бы "Барселону" так же сильно. Эмблема "Барсы" есть у него на ноге — и даже на бутылке с водой", — сказад Бекхэм на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трудовое соглашение Месси и "Интер Майами" рассчитано до 31 декабря 2025 года с опцией продления еще на один год.

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Лионель Месси Дэвид Бекхэм Барселона Камп Ноу Интер Майами
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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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