Бекхэм: Я бы хотел, чтобы Месси остался в Майами, но он думает только о том, чтобы жить рядом с Камп Ноу

Экс-капитан сборной Англии, а ныне совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм раскрыл планы Лионеля Месси после завершения карьеры.

"Мне хотелось бы, чтобы Месси жил в Майами, когда закончит карьеру, но Лео сказал мне, что думает только о том, чтобы жить рядом с "Камп Ноу".

Нет ни одного другого игрока, который любил бы "Барселону" так же сильно. Эмблема "Барсы" есть у него на ноге — и даже на бутылке с водой", — сказад Бекхэм на Всемирном экономическом форуме в Давосе.