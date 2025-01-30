Вернулся спустя 6 лет. Середняк MLS объявил о переходе парагвайского вингера
Недолго был в отъезде
Фото - MLS
Середняк MLS объявил о переходе парагвайского вингера.
"Атланта Юнайтед" объявила о переходе Мигеля Альмирона из "Ньюкасла". Вингер выбрал себе 10-й номер. Американский клуб представил футболиста видео
It was always Atlanta.— Atlanta United FC (@ATLUTD) January 30, 2025
Welcome ????????????????, Miggy. pic.twitter.com/5EkDogymgI
Трансфер обошёлся "Атланте" в 12,9 млн евро.
Мигель Альмирон перешёл из "Атланты" в "Ньюкасл" зимой 2019 года за 24 млн евро. За английский клуб он сыграл в 223 матчах, в которых забил 30 голов и отдал 12 голевых передач.
За американский клуб парагвайский вингер провёл 70 матчей с 2017 – 2019 годы выступлений.
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В прошлом сезоне "Атланта" заняла 11-е место в Восточной конференции и 22-е место в общей таблице чемпионата.
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