Трансферный рекорд МЛС. Атланта подписала форварда из Чемпионшипа
Прогрессирует американская лига
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Мидлсбро" Эммануэль Латте-Лата перешел в "Атланту Юнайтед".
Соглашение между сторонами рассчитано до конца декабря 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сообщается, что за покупку Эммануэля "Атланта" заплатила рекордную для МЛС сумму в 22 миллиона долларов, превысив отметку в 16,2 млн. долларов, которую "Цинциннати" потратил в ноябре 2024 года на приобретение форварда Кевина Денки из бельгийского "Серкль Брюгге".
В этом сезоне 26-летний Латте-Лат принял участие в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 3 ассистами.
Taking it all in.— Atlanta United FC (@ATLUTD) February 5, 2025
Welcome to your home, Latte Lath ????️ pic.twitter.com/AsrMnyK7Km
Популярное сейчас
- Тренер сборной Украины по футзалу после 9:0 с Германией: В начале игры не было легко
- Григорчук объяснил, почему решил взять 15-летнего игрока на сборы ЛНЗ
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Бетис подписал одного из самых результативных футболистов MLS
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода