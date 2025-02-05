  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Трансферный рекорд МЛС. Атланта подписала форварда из Чемпионшипа
В тренде

Трансферный рекорд МЛС. Атланта подписала форварда из Чемпионшипа

MLS

Прогрессирует американская лига

Трансферный рекорд МЛС. Атланта подписала форварда из Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Мидлсбро" Эммануэль Латте-Лата перешел в "Атланту Юнайтед".

Соглашение между сторонами рассчитано до конца декабря 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сообщается, что за покупку Эммануэля "Атланта" заплатила рекордную для МЛС сумму в 22 миллиона долларов, превысив отметку в 16,2 млн. долларов, которую "Цинциннати" потратил в ноябре 2024 года на приобретение форварда Кевина Денки из бельгийского "Серкль Брюгге".

В этом сезоне 26-летний Латте-Лат принял участие в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 3 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Мог играть с Месси. У Таловерова было предложение из Интер Майами
yellow-arrow
Бетис подписал одного из самых результативных футболистов MLS
yellow-arrow
Даже прическу делал, как у него. Синчук назвал игрока Динамо, на которого равнялся в детстве
МЛС Мидлсбро рекорд Атланта Юнайтед трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости