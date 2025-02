Трансферный рекорд МЛС. Атланта подписала форварда из Чемпионшипа

Нападающий "Мидлсбро" Эммануэль Латте-Лата перешел в "Атланту Юнайтед".

Соглашение между сторонами рассчитано до конца декабря 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Сообщается, что за покупку Эммануэля "Атланта" заплатила рекордную для МЛС сумму в 22 миллиона долларов, превысив отметку в 16,2 млн. долларов, которую "Цинциннати" потратил в ноябре 2024 года на приобретение форварда Кевина Денки из бельгийского "Серкль Брюгге".

В этом сезоне 26-летний Латте-Лат принял участие в 31 матче во всех турнирах на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 3 ассистами.

Taking it all in.



Welcome to your home, Latte Lath ????️ pic.twitter.com/AsrMnyK7Km