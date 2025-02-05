Один из клубов MLS предложил контракт бывшему защитнику Наполи
Футболист недавно стал свободным агентом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из американских клубов хочет усилить состав команды опытным защитником.
Согласно эксклюзивной информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 33-летний Марио Руй недавно получил предложение контракта от американского "Далласа". Португалец сейчас доступен на трансферном рынке в статусе свободного агента. С начала этого сезона Руй не провел ни одного матча за клуб, поскольку он не входил в планы нового наставника "Наполи" Антонио Конте.
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Напомним, что в конце прошлого года "Наполи" и Марио Руй договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Футболист выступал за "партенопейцев" с 2017 года, проведя 227 матчей за клуб.
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