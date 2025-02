Экс-хавбек Боруссии Д переехал в MLS

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" переехал в MLS.

На официальном сайте "Орландо Сити" сообщается о том, что к их команде из хорватской "Риеки" присоединился 24-летний Марко Пашалич. Футболист сборной Хорватии подписал контракт с клубом до 2027 года с опцией продления на еще один год. Крайний полузащитник может сыграть на позиции вингера.

From Croatia to The City Beautiful ????



We have acquired winger Marco Pašalić as a Designated Player from HNK Rijeka of Croatia’s Supersport HNL.