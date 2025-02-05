  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Экс-хавбек Боруссии Д переехал в MLS
В тренде

Экс-хавбек Боруссии Д переехал в MLS

MLS

Клуб нашел замену для своего лучшего бомбардира

Экс-хавбек Боруссии Д переехал в MLS

Фото - Orlando City SC - www.orlandocitysc.com

Новина українською

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" переехал в MLS.

На официальном сайте "Орландо Сити" сообщается о том, что к их команде из хорватской "Риеки" присоединился 24-летний Марко Пашалич. Футболист сборной Хорватии подписал контракт с клубом до 2027 года с опцией продления на еще один год. Крайний полузащитник может сыграть на позиции вингера.

По сообщениям от СМИ, его трансфер обойдется команде из штата Флорида в 5 миллионов долларов.

Читайте такжеОдин из клубов MLS предложил контракт бывшему защитнику Наполи
  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/25 Марко Пашалич забил 7 голов и отдал три результативные передачи в 23 матчах за "Риеку". В период с 2021 по 2023 год хорват был игроком "Боруссии Д", проведя два матча за основную команду.

По теме
yellow-arrow
Один из клубов MLS предложил контракт бывшему защитнику Наполи
yellow-arrow
Трансферный рекорд МЛС. Атланта подписала форварда из Чемпионшипа
yellow-arrow
Мог играть с Месси. У Таловерова было предложение из Интер Майами
Боруссия (Дортмунд) Орландо Сити (США) Риека
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Orlando City SC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости