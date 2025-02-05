Экс-хавбек Боруссии Д переехал в MLS
Клуб нашел замену для своего лучшего бомбардира
Фото - Orlando City SC - www.orlandocitysc.com
Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" переехал в MLS.
На официальном сайте "Орландо Сити" сообщается о том, что к их команде из хорватской "Риеки" присоединился 24-летний Марко Пашалич. Футболист сборной Хорватии подписал контракт с клубом до 2027 года с опцией продления на еще один год. Крайний полузащитник может сыграть на позиции вингера.
From Croatia to The City Beautiful ????— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) February 5, 2025
We have acquired winger Marco Pašalić as a Designated Player from HNK Rijeka of Croatia’s Supersport HNL.
По сообщениям от СМИ, его трансфер обойдется команде из штата Флорида в 5 миллионов долларов.
"My left foot is my ????????????????????????" pic.twitter.com/rzNXlTfYZS— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) February 5, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В сезоне 2024/25 Марко Пашалич забил 7 голов и отдал три результативные передачи в 23 матчах за "Риеку". В период с 2021 по 2023 год хорват был игроком "Боруссии Д", проведя два матча за основную команду.
Популярное сейчас
- Батагов забил второй гол за Трабзонспор, Сикан отличился ассистом. Видео
- Это не Рамос. Реал хочет вернуть легендарного центрбека, который завершил карьеру
- Тренер сборной Украины по футзалу после 9:0 с Германией: В начале игры не было легко
- Мог играть с Месси. У Таловерова было предложение из Интер Майами
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва