Экс-хавбек Боруссии Д переехал в MLS

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" переехал в MLS.

На официальном сайте "Орландо Сити" сообщается о том, что к их команде из хорватской "Риеки" присоединился 24-летний Марко Пашалич. Футболист сборной Хорватии подписал контракт с клубом до 2027 года с опцией продления на еще один год. Крайний полузащитник может сыграть на позиции вингера.

From Croatia to The City Beautiful ????



We have acquired winger Marco Pašalić as a Designated Player from HNK Rijeka of Croatia’s Supersport HNL. — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) February 5, 2025

По сообщениям от СМИ, его трансфер обойдется команде из штата Флорида в 5 миллионов долларов.

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"My left foot is my ????????????????????????" pic.twitter.com/rzNXlTfYZS — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) February 5, 2025

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В сезоне 2024/25 Марко Пашалич забил 7 голов и отдал три результативные передачи в 23 матчах за "Риеку". В период с 2021 по 2023 год хорват был игроком "Боруссии Д", проведя два матча за основную команду.