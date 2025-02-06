Жорди Альба говорит, что Хавьер Маскерано требователен к игрокам Интер Майами

Жорди Альба рад снова работать с Маскерано, понимая, что их отношения уже не могут быть такими, как в годы совместных выступлений за "Барселону" с 2012 по 2018 год.

"У нас была хорошая дружба, когда мы играли в "Барселоне". Это были успешные годы. Он играл левого центрального защитника, так что мы постоянно находились рядом на поле. Сейчас наши отношения должны измениться. Он – тренер, и мы должны уважать его указания.

Но еще тогда было видно, что Маскерано станет тренером. Он всегда был очень требовательным – к себе и другим. Очень умный, невероятно конкурентный и устанавливал высокие стандарты. Как одноклубник, он был фантастическим, много помогал "Барсе", даже несмотря на то, что играл не на своей позиции. Ему пришлось адаптироваться к роли центрального защитника – и он справился с этим блестяще. Он был примером для молодых игроков", - говорит Альба.