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Жорди Альба говорит, что Хавьер Маскерано требователен к игрокам Интер Майами

MLS
Обновлено

Левый защитник давно знал, что аргентинец станет тренером

Жорди Альба говорит, что Хавьер Маскерано требователен к игрокам Интер Майами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Жорди Альба рад снова работать с Маскерано, понимая, что их отношения уже не могут быть такими, как в годы совместных выступлений за "Барселону" с 2012 по 2018 год.

"У нас была хорошая дружба, когда мы играли в "Барселоне". Это были успешные годы. Он играл левого центрального защитника, так что мы постоянно находились рядом на поле. Сейчас наши отношения должны измениться. Он – тренер, и мы должны уважать его указания.

Но еще тогда было видно, что Маскерано станет тренером. Он всегда был очень требовательным – к себе и другим. Очень умный, невероятно конкурентный и устанавливал высокие стандарты. Как одноклубник, он был фантастическим, много помогал "Барсе", даже несмотря на то, что играл не на своей позиции. Ему пришлось адаптироваться к роли центрального защитника – и он справился с этим блестяще. Он был примером для молодых игроков", - говорит Альба.

Добавим, что за «Интер Майами» Альба сыграл уже 51 матч, забив 7 голов и отдав 17 ассистов.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алексей Полищук
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