Сын Месси забил 11 голов в матче Кубка МЛС U-13
Феерия голов
Getty Images/Global Images Ukraine
Сын легендарного Лионеля Месси, 13-летний Тьяго, забил 11 голов в матче Кубка МЛС U-13 между "Интер Майами" и "Атлантой Юнайтед", который состоялся 6 февраля.
Поединок завершился разгромной победой команды Тьяго со счетом 0:12.
Кубок МЛС U-13
"Атланта Юнайтед" - "Интер Майами" - 0:12
Голы: Месси 12', 27', 30', 30', 35', 44', 51', 57', 67', 76', 87', 89', Луна 81'
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