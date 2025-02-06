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Сын Месси забил 11 голов в матче Кубка МЛС U-13

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Феерия голов

Сын Месси забил 11 голов в матче Кубка МЛС U-13

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сын легендарного Лионеля Месси, 13-летний Тьяго, забил 11 голов в матче Кубка МЛС U-13 между "Интер Майами" и "Атлантой Юнайтед", который состоялся 6 февраля.

Поединок завершился разгромной победой команды Тьяго со счетом 0:12.

Кубок МЛС U-13

"Атланта Юнайтед" - "Интер Майами" - 0:12

Голы: Месси 12', 27', 30', 30', 35', 44', 51', 57', 67', 76', 87', 89', Луна 81'

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МЛС Атланта Юнайтед Интер Майами Тиаго Месси
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