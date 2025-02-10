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Интер Майами представил новую форму на сезон 2025 года

MLS

Euforia

Интер Майами представил новую форму на сезон 2025 года

Inter Miami CF

Новина українською

"Интер Майами" сегодня, 10 февраля, представил новый комплект формы на сезон 2025 года.

Новая экипировка получила название "Euforia" (Эйфория) и выполнена в ярком розовом цвете.

Презентация новой формы состоится уже в среду, 12 февраля. Именно в этот день болельщики смогут приобрести новую атрибутику.

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Интер Майами
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Источник:
Іnter Мiami
Опубликовал: Екатерина Власова
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