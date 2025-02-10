Интер Майами представил новую форму на сезон 2025 года
Euforia
Inter Miami CF
"Интер Майами" сегодня, 10 февраля, представил новый комплект формы на сезон 2025 года.
Новая экипировка получила название "Euforia" (Эйфория) и выполнена в ярком розовом цвете.
Презентация новой формы состоится уже в среду, 12 февраля. Именно в этот день болельщики смогут приобрести новую атрибутику.
Euforia ???? Introducing our new home kit for the 2025 season ????— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 10, 2025
Read more about it here: https://t.co/h7Lo1xjS1o pic.twitter.com/d8zEaMiLnt
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Источник:Іnter Мiami
Опубликовал: Екатерина Власова
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