Интер Майами представил новую форму на сезон 2025 года

"Интер Майами" сегодня, 10 февраля, представил новый комплект формы на сезон 2025 года.

Новая экипировка получила название "Euforia" (Эйфория) и выполнена в ярком розовом цвете.

Презентация новой формы состоится уже в среду, 12 февраля. Именно в этот день болельщики смогут приобрести новую атрибутику.

Euforia ???? Introducing our new home kit for the 2025 season ????



Read more about it here: https://t.co/h7Lo1xjS1o pic.twitter.com/d8zEaMiLnt