Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед может уехать в МЛС

Как сообщает журналист Руди Галетти, несколько клубов МЛС проявили интерес к Эрику тен Хагу и начали переговоры, чтобы оценить возможность его переезда в США.

Сезон в МЛС стартует через 9 дней, но многие команды еще работают над усилением своих тренерских штабов. Бывший наставник "Ман Юнайтед" является одним из самых востребованных кандидатов.

Сейчас тен Хаг еще не принял окончательного решения относительно своего следующего шага, переговоры с американскими клубами будут продолжаться в ближайшие дни.

Клубы МЛС рассматривают тен Хага как ценный вариант, и следующий раунд переговоров будет решающим в определении его будущего в США после непростого периода в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что в октябре 2024 года руководство "красных дьяволов" уволило тен Хага после неудачного старта сезона.