Напиток Месси стал официальным спонсором Интер Майами
Это для меня большая гордость и радость (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист Лионель Месси продолжает расширять свою бизнес-империю.
Недавно его собственный бренд напитков "Más+ by Messi" подписал партнерское соглашение с клубом "Интер Майами", где выступает аргентинец.
"Это для меня большая гордость и радость, что "Más+ by Messi" стал спонсором "Интер Майами", - сказал Лионель.
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