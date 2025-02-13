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Напиток Месси стал официальным спонсором Интер Майами

MLS

Это для меня большая гордость и радость (с)

Напиток Месси стал официальным спонсором Интер Майами

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный футболист Лионель Месси продолжает расширять свою бизнес-империю.

Недавно его собственный бренд напитков "Más+ by Messi" подписал партнерское соглашение с клубом "Интер Майами", где выступает аргентинец.

"Это для меня большая гордость и радость, что "Más+ by Messi" стал спонсором "Интер Майами", - сказал Лионель.

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