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Интер Майами спасся от поражения в спарринге после замены Месси

MLS

Динамичная игра

Интер Майами спасся от поражения в спарринге после замены Месси

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

15 февраля состоялся контрольный матч между "Интер Майами" и "Орландо Сити". Встреча завершилась вничью - 2:2.

В первом тайме по голу забили Тадео Альенде (с передачи Луиса Суареса) и Фафа Пекульт. Вскоре после перерыва "Орландо" вышел вперед, но на 93-й минуте "цапли" восстановили паритет.

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Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси не отметился результативными действиями и был заменён на 76-й минуте.

Следующий свой поединок "Интер Майами" проведет 19 февраля, в рамках Кубка КОНКАКАФ против "Спортинга Канзас-Сити".

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