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Клуб MLS заинтересовался нападающим Шахтёра, — Источник

MLS
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Клуб MLS заинтересовался нападающим Шахтёра, — Источник

shakhtar.com

Новина українською

Клуб MLS заинтересовался нападающим донецкого "Шахтёра".

По информации Markaj News, "Коламбус Крю" рассматривает вариант с подписанием нападающего украинского клуба Лассиной Траоре. Его используют в случае, если сделка по аргентинскому нападающему Хосе Мануэлю Лопесу окажется дорогостоящей для клуба.

Источник, близкий к "Коламбусу" подтвердил данную информацию.

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В этом сезоне Лассина Траоре сыграл в 20-ти матчах "Шахтёра", в которых забил 3 гола и сделал 3 голевых передачи.

Заметим, что в "Коламбусе" играет украинский защитник Евгений Чеберко.

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Лассина Траоре Коламбус Крю (США)
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Источник:
Markaj News
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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erofoot
16.02.2025 в 20:39
❤️Тут ви можете зняти з дівчини одяг і побачити її оголеною) Рекомендую спробувати ➤ Ja.cat/eroua
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Комментарии 2
avatar
erofoot
16.02.2025 в 20:39
❤️Тут ви можете зняти з дівчини одяг і побачити її оголеною) Рекомендую спробувати ➤ Ja.cat/eroua
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0
0
fanatSD (донецк)
16.02.2025 в 20:54
озабоченный?
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