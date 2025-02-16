Клуб MLS заинтересовался нападающим Шахтёра, — Источник

Клуб MLS заинтересовался нападающим донецкого "Шахтёра".

По информации Markaj News, "Коламбус Крю" рассматривает вариант с подписанием нападающего украинского клуба Лассиной Траоре. Его используют в случае, если сделка по аргентинскому нападающему Хосе Мануэлю Лопесу окажется дорогостоящей для клуба.

Источник, близкий к "Коламбусу" подтвердил данную информацию.

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В этом сезоне Лассина Траоре сыграл в 20-ти матчах "Шахтёра", в которых забил 3 гола и сделал 3 голевых передачи.

Заметим, что в "Коламбусе" играет украинский защитник Евгений Чеберко.