Клуб MLS заинтересовался нападающим Шахтёра, — Источник
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shakhtar.com
Клуб MLS заинтересовался нападающим донецкого "Шахтёра".
По информации Markaj News, "Коламбус Крю" рассматривает вариант с подписанием нападающего украинского клуба Лассиной Траоре. Его используют в случае, если сделка по аргентинскому нападающему Хосе Мануэлю Лопесу окажется дорогостоящей для клуба.
Источник, близкий к "Коламбусу" подтвердил данную информацию.
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В этом сезоне Лассина Траоре сыграл в 20-ти матчах "Шахтёра", в которых забил 3 гола и сделал 3 голевых передачи.
Заметим, что в "Коламбусе" играет украинский защитник Евгений Чеберко.
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Источник:Markaj News
Опубликовал: Владислав Прийменко
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erofoot
16.02.2025 в 20:39
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