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Дом лучшего бомбардира сборной Франции ограбили в Лос-Анджелесе

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Похищено драгоценностей на 500 000 долларов

Дом лучшего бомбардира сборной Франции ограбили в Лос-Анджелесе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает TMZ Sports, драгоценностей на около полумиллиона долларов было похищено во время ограбления дома нападающего "Лос-Анджелес" Оливье Жиру.

По данным правоохранителей, 5 февраля жена футболиста обратилась в полицию после того, как обнаружила разбитое окно в их доме. Как стало известно, среди похищенных ценностей - более 10 мужских часов.

Пока не произошло никаких арестов, однако полиция Лос-Анджелеса продолжает расследование.

Напомним, что 38-летний Жиру присоединился к "Лос-Анджелес" летом 2024 года. За это время он провел 19 матчей за американскую команду, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

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Оливье Жиру ФК "Лос-Анджелес"
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Источник:
TMZ
Опубликовал: Алексей Полищук
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