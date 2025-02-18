Дом лучшего бомбардира сборной Франции ограбили в Лос-Анджелесе

Как сообщает TMZ Sports, драгоценностей на около полумиллиона долларов было похищено во время ограбления дома нападающего "Лос-Анджелес" Оливье Жиру.

По данным правоохранителей, 5 февраля жена футболиста обратилась в полицию после того, как обнаружила разбитое окно в их доме. Как стало известно, среди похищенных ценностей - более 10 мужских часов.

Пока не произошло никаких арестов, однако полиция Лос-Анджелеса продолжает расследование.

Напомним, что 38-летний Жиру присоединился к "Лос-Анджелес" летом 2024 года. За это время он провел 19 матчей за американскую команду, забив 2 гола и отдав 1 ассист.