  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Экстремальные условия не остановили. Месси забил первый гол в 2025 году
В тренде

Экстремальные условия не остановили. Месси забил первый гол в 2025 году

MLS
Обновлено

Адаптация на высшем уровне

Экстремальные условия не остановили. Месси забил первый гол в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер Майами" минимально обыграл "Спортинг Канзас-Сити" (1:0) в матче 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Единственный гол в игре забил звездный нападающий Лионель Месси. Автором результативной передачи стал экс-одноклубник аргентинца в "Барселоне" Серхио Бускетс.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Стоит отметить, что поединок проходил при тяжелых погодных условиях: порой температура на поле достигала -16°C.

Ответный матч между "Интером Майами" и "Спортингом" пройдет 23 февраля.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1/16 финала, первый матч.

"Спортинг Канзас-Сити" – "Интер Майами" 0:1

Гол: Месси 56

По теме
yellow-arrow
Дом лучшего бомбардира сборной Франции ограбили в Лос-Анджелесе
yellow-arrow
Клуб MLS заинтересовался нападающим Шахтёра, — Источник
yellow-arrow
Интер Майами спасся от поражения в спарринге после замены Месси
Лионель Месси Канзас Сити (США) Кубок КОНКАКАФ Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости