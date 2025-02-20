Экстремальные условия не остановили. Месси забил первый гол в 2025 году

"Интер Майами" минимально обыграл "Спортинг Канзас-Сити" (1:0) в матче 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Единственный гол в игре забил звездный нападающий Лионель Месси. Автором результативной передачи стал экс-одноклубник аргентинца в "Барселоне" Серхио Бускетс.

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Стоит отметить, что поединок проходил при тяжелых погодных условиях: порой температура на поле достигала -16°C.

Ответный матч между "Интером Майами" и "Спортингом" пройдет 23 февраля.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1/16 финала, первый матч.

"Спортинг Канзас-Сити" – "Интер Майами" 0:1

Гол: Месси 56