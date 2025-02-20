Экстремальные условия не остановили. Месси забил первый гол в 2025 году
Адаптация на высшем уровне
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" минимально обыграл "Спортинг Канзас-Сити" (1:0) в матче 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
Единственный гол в игре забил звездный нападающий Лионель Месси. Автором результативной передачи стал экс-одноклубник аргентинца в "Барселоне" Серхио Бускетс.
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Стоит отметить, что поединок проходил при тяжелых погодных условиях: порой температура на поле достигала -16°C.
Ответный матч между "Интером Майами" и "Спортингом" пройдет 23 февраля.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
1/16 финала, первый матч.
"Спортинг Канзас-Сити" – "Интер Майами" 0:1
Гол: Месси 56
Messi scores on a freezing cold Wednesday night in Kansas City. ????@InterMiamiCF // #ChampionsCup pic.twitter.com/MVZQxYIhAs— Major League Soccer (@MLS) February 20, 2025
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