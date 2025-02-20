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Атланта Юнайтед выделила 345 тыс долларов на поддержку футбольных программ в школах

MLS

Грант будет распределен между 12 средними и 11 старшими школами

Атланта Юнайтед выделила 345 тыс долларов на поддержку футбольных программ в школах

Getty Images/Global Images Ukraine

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Фонд объединенной общины Атланты (AUCF) объявил о выделении 345 тысяч долларов Департаменту легкой атлетики государственных школ Атланты (APS) на поддержку всех 23 футбольных программ. Это самый большой единовременный взнос в истории легкой атлетики APS.

Грант будет распределен между 12 средними и 11 старшими школами, каждая из которых получит до 15 тысяч долларов на основные нужды. Средства пойдут на приобретение футбольного оборудования, формы, повышение квалификации тренеров, транспортные услуги и обеспечение скорой помощи во время матчей.

"Эта щедрая инвестиция предоставит нашим ученикам-спортсменам и тренерам улучшенные ресурсы и больше возможностей для развития своих навыков, способствуя культуре совершенства как на поле, так и вне его", - сказал Корри В. Коллиер, директор департамента легкой атлетики государственных школ Атланты.

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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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