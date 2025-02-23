С дублем ассистов от Месси. Интер Майами в меньшинстве спасся от поражения в MLS на 90+10 минуте – ВИДЕО

"Интер" Майами и "Нью-Йорк Сити" очным матчем открывали для себя сезон MLS.

Первыми забили "героны": Авилес отличился на пятой минуте из ассиста Месси. Но уже на 23 минуте 21-летний автор гола покинул "Интер" в меньшинстве.

Практически сразу Иленич счет сравнял, а на 55-й минуте команда из Нью-Йорка вышла вперед.

Однако в конце матча снова цифры на табло сравнялись. Месси разогнал контратаку и отдал результативный пас на Теласко Сеговию. Венесуэлец стал джокером команды и забил на 90+10 минуте. Ранее Сеговия вышел вместо Луиса Суареса.

Интер Майами – Нью-Йорк Сити 2:2

Голы: Авилес 5, Сеговия 90+10 – Иленич 26, А. Мартинес 55