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Ветеран Ла Лиги может стать одноклубником Лео Месси

MLS

Полузащитник может перейти "Интер Майами"

Ветеран Ла Лиги может стать одноклубником Лео Месси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Интер Майами" обратил внимание на опытного полузащитника "Вильярреала" Дани Парехо.

Американский клуб считает, что подписание испанца станет важным усилением средней линии. Переговоры еще продолжаются, но вероятность перехода Парехо в МЛС растет.

Интерес клуба из Флориды не является неожиданностью, ведь испанец остается одним из самых стабильных полузащитников Ла Лиги последних лет. Его видение игры и лидерские качества идеально вписываются в проект американского клуба.

Предложение "Интера" выглядит привлекательным и может дать Парехо возможность выступать в менее требовательной среде, чем в Европе, но при этом оставаться в конкурентоспособной команде. "Вильярреал" пока не комментировал возможный трансфер, но если "Интер" сделает конкретное предложение, футболист может получить шанс начать новый этап карьеры за пределами Испании.

Добавим, что в этом сезоне на счету 35-летнего Парехо 3 гола и 1 ассист в 25 матчах во всех турнирах.

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Даниэль Парехо Лионель Месси Вильярреал Интер Майами
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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