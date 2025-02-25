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А мог бы зажигать в УПЛ. Экс-игрок Динамо попал в символическую сборную в MLS

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А мог бы зажигать в УПЛ. Экс-игрок Динамо попал в символическую сборную в MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший защитник Браян Себальос дебютировал за "Нью-Инглэнд Революшн".

23 февраля колумбиец в составе нового клуба провел полный поединок против "Нэшвилла" в первом туре MLS-2025. Встреча завершилась со счетом 0:0.

По итогам тура Браян попал в символическую сборную из лучших футболистов тура. Там же оказался и легендарный форвард "Интер Майами" Лионель Месси.

Напомним, Себальос выступал за "Динамо" на правах аренды с лета по конец 2024 года. За это время 23-летний футболист провел три матча, забив один гол.

А мог бы зажигать в УПЛ. Экс-игрок Динамо попал в символическую сборную в MLS - изображение 1

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