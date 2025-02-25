Кевин Де Брюйне может присоединиться к клубу из МЛС

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне близок к переходу в клуб МЛС "Сан-Диего". Об этом сообщает TBR Football.

Игрок может перейти в "Сан-Диего" на правах свободного агента летом 2025 года, когда истечет срок действия его контракта с "горожанами" - 30 июня 2025 год.

Напомним, что "Сан-Диего" - клуб, который в 2025 году проведет свой первый сезон в МЛС.