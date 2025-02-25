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Кевин Де Брюйне может присоединиться к клубу из МЛС

MLS

У футболиста контракт с горожанами рассчитан до июня 2025 года

Кевин Де Брюйне может присоединиться к клубу из МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexander Scheuber - UEFA/UEFA

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне близок к переходу в клуб МЛС "Сан-Диего". Об этом сообщает TBR Football.

Игрок может перейти в "Сан-Диего" на правах свободного агента летом 2025 года, когда истечет срок действия его контракта с "горожанами" - 30 июня 2025 год.

Напомним, что "Сан-Диего" - клуб, который в 2025 году проведет свой первый сезон в МЛС.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне ФК Сан-Диего
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Американец 2000 (Харьков)
25.02.2025 в 21:46
Прямая дорога в Металлист 1925 !!!!!!!!!
sticker
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000 (Харьков)
25.02.2025 в 21:46
Прямая дорога в Металлист 1925 !!!!!!!!!
sticker
Ответить
0
0

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