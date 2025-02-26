Результативные действия Месси, Суареса и Альбы. Интер Майами – Спортинг КС – 3:1. Видео голов и обзор матча

"Интер Майами" одолел "Спортинг Канзас-Сити" (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ и вышел на следующую стадию турнира (первая встреча – 1:0).

Все свои три гола в поединке подопечные Хавьер Маскерано забили в первом тайме.

Гол на свой счет записал Лионель Месси, один ассист оформил Жорди Альба, также забил и отдал результативную передачу Луис Суарес.

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Лига чемпионов КОНКАКАФ 2025. 1/16 финала

Ответный матч, 26 февраля

"Интер Майами" – "Спортинг Канзас-Сити" – 3:1 (4:1 по сумме двух игр)

Голы: Месси, 19, Алленде, 45+1, Суарес, 45+3 – Родригес, 63