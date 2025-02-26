Месси и Суарес достигли невероятной отметки: 100 результативных передач друг другу
Месси и Суарес творят историю
Фото: Getty Images
В ответном матче 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ "Интер Майами" одержал победу над "Спортинг КС" (3:1), обеспечив себе выход в следующий раунд турнира.
38-летний уругваец Суарес отметился голом и результативной передачей на 37-летнего аргентинца Месси.
Этот матч стал еще одной яркой страницей в совместной истории Месси и Суареса. По данным OptaJack, они достигли невероятной отметки - 100 результативных передач друг на друга во всех турнирах. Суарес отдал 55 ассистов, а Месси - 45.
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