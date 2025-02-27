Многолетний амбассадор Lay's Лионель Месси снялся в новом рекламном ролике вместе с Луисом Суаресом.

В ролике Месси и Суарес бродят по улицам Майами, посещая различные пабы и спрашивая, могут ли они посмотреть игру вместе с фанатами. Однако есть одно условие - если в пабе нет чипсов Lay's, легенды футбола переходят в следующее заведение.

Похожий сценарий разворачивается в Барселоне, где Тьерри Анри и звезда "Барселоны" Алексия Путельяс также ищут идеальное место для просмотра матча, убеждаясь, что в заведении подают хрустящие чипсы Lay's.