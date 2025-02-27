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Месси, Анри и Суарес снялись в веселой рекламе Lay's

MLS

Новый рекламный ролик

Месси, Анри и Суарес снялись в веселой рекламе Lay's

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Многолетний амбассадор Lay's Лионель Месси снялся в новом рекламном ролике вместе с Луисом Суаресом.

В ролике Месси и Суарес бродят по улицам Майами, посещая различные пабы и спрашивая, могут ли они посмотреть игру вместе с фанатами. Однако есть одно условие - если в пабе нет чипсов Lay's, легенды футбола переходят в следующее заведение.

Похожий сценарий разворачивается в Барселоне, где Тьерри Анри и звезда "Барселоны" Алексия Путельяс также ищут идеальное место для просмотра матча, убеждаясь, что в заведении подают хрустящие чипсы Lay's.

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Лионель Месси Луис Суарес Тьерри Анри Алексия Путельяс
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