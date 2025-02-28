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Месси высказался о своем будущем в Интер Майами

MLS
Обновлено

Я просто наслаждаюсь моментом (с)

Месси высказался о своем будущем в Интер Майами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси поделился мыслями относительно своего будущего.

"Мое будущее? Сейчас я чувствую себя хорошо и просто наслаждаюсь каждым мгновением своей карьеры.

Я наслаждаюсь клубом, играми, партнерами по команде, семьей, друзьями... Я ничего не предвижу. Я просто люблю и наслаждаюсь этим моментом".

Напомним, что у Месси контракт с "Интер Майами" рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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