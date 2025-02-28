Месси высказался о своем будущем в Интер Майами
Я просто наслаждаюсь моментом (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси поделился мыслями относительно своего будущего.
"Мое будущее? Сейчас я чувствую себя хорошо и просто наслаждаюсь каждым мгновением своей карьеры.
Я наслаждаюсь клубом, играми, партнерами по команде, семьей, друзьями... Я ничего не предвижу. Я просто люблю и наслаждаюсь этим моментом".
Напомним, что у Месси контракт с "Интер Майами" рассчитан до 31 декабря 2025 года.
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