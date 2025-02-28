Месси высказался о своем будущем в Интер Майами

Легендарный аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси поделился мыслями относительно своего будущего.

"Мое будущее? Сейчас я чувствую себя хорошо и просто наслаждаюсь каждым мгновением своей карьеры.

Я наслаждаюсь клубом, играми, партнерами по команде, семьей, друзьями... Я ничего не предвижу. Я просто люблю и наслаждаюсь этим моментом".