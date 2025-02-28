  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Лео Месси - о MLS: Я всегда мечтал попробовать свои силы в этой лиге
В тренде

Лео Месси - о MLS: Я всегда мечтал попробовать свои силы в этой лиге

MLS

Легендарный аргентинец считает лигу очень конкурентоспособной

Лео Месси - о MLS: Я всегда мечтал попробовать свои силы в этой лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси поделился своими мыслями об MLS.

"Я думаю, что MLS — это очень интенсивная лига, где физическая выносливость является важным аспектом. Сейчас тут играет очень много молодых и очень талантливых футболистов. Все команды пытаются атаковать, играть в открытый футбол, все хотят забивать голы, поэтому матчи, как правило, очень интересные".

Читайте такжеЛионель Месси стал лучшим игроком нынешнего сезона в MLS

"Эта лига быстро развивается. Я всегда хотел попробовать свои силы в MLS, поэтому я ждал этого шага в карьере. Я приехал сюда не только для того, чтобы выигрывать титулы и помогать клубу стать еще больше, но и для того, чтобы популяризировать лигу в качестве мирового бренда", — рассказал Месси в интервью для Apple Music.

Напомним, что в прошлом сезоне Лионель Месси забил 21 гол и отдал 11 ассистов в 22 матчах за "Интер Майами" в MLS.

По теме
yellow-arrow
Месси высказался о своем будущем в Интер Майами
yellow-arrow
Месси, Анри и Суарес снялись в веселой рекламе Lay's
yellow-arrow
Месси и Суарес достигли невероятной отметки: 100 результативных передач друг другу
Лионель Месси МЛС Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Apple Music
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости