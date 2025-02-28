Лео Месси - о MLS: Я всегда мечтал попробовать свои силы в этой лиге
Легендарный аргентинец считает лигу очень конкурентоспособной
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси поделился своими мыслями об MLS.
"Я думаю, что MLS — это очень интенсивная лига, где физическая выносливость является важным аспектом. Сейчас тут играет очень много молодых и очень талантливых футболистов. Все команды пытаются атаковать, играть в открытый футбол, все хотят забивать голы, поэтому матчи, как правило, очень интересные".
"Эта лига быстро развивается. Я всегда хотел попробовать свои силы в MLS, поэтому я ждал этого шага в карьере. Я приехал сюда не только для того, чтобы выигрывать титулы и помогать клубу стать еще больше, но и для того, чтобы популяризировать лигу в качестве мирового бренда", — рассказал Месси в интервью для Apple Music.
Напомним, что в прошлом сезоне Лионель Месси забил 21 гол и отдал 11 ассистов в 22 матчах за "Интер Майами" в MLS.
Популярное сейчас
- УПЛ. Ворскла - Динамо 1:1. Сенсационная ничья в Киеве
- Еще одна страна объявила о готовности отправить в Украину миротворцев
- Звездный нападающий объяснил, почему решил уйти из Ман Сити
- Месси и Суарес достигли невероятной отметки: 100 результативных передач друг другу
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Динамо открывает счет в матче против Ворсклы