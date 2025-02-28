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Месси: Мы в Интер Майами хотим выигрывать титулы

MLS

Игрок поделился мыслями

Месси: Мы в Интер Майами хотим выигрывать титулы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси, легендарный аргентинский футболист, заявил, что главная цель "Интер Майами" - выигрывать трофеи.

"Мы в "Интер Майами" хотим выигрывать титулы. Это наша цель, цель", - сказал Месси. "Мы хотим побеждать, развиваться, показывать свое качество, и у нас есть отличная химия с новыми игроками, которые присоединились к команде".

Добавим, что ранее Лионель Месси высказался о своем будущем в "Интер Майами".

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Лионель Месси Интер Майами
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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