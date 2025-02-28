Месси: Мы в Интер Майами хотим выигрывать титулы
Игрок поделился мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси, легендарный аргентинский футболист, заявил, что главная цель "Интер Майами" - выигрывать трофеи.
"Мы в "Интер Майами" хотим выигрывать титулы. Это наша цель, цель", - сказал Месси. "Мы хотим побеждать, развиваться, показывать свое качество, и у нас есть отличная химия с новыми игроками, которые присоединились к команде".
Добавим, что ранее Лионель Месси
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо дарит шанс конкурентам, Полесье буксует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Ворскла - Динамо 1:1. Сенсационная ничья в Киеве
- Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Результативные действия Месси, Суареса и Альбы. Интер Майами – Спортинг КС – 3:1. Видео голов и обзор матча
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Ждем очередной скандал. Пасхал дал спорный пенальти в матче Карпаты - ЛНЗ. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000