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Интер Майами победил в матче MLS благодаря четырём голевым действиям Луиса Суареса

MLS

Справились и без Месси

Интер Майами победил в матче MLS благодаря четырём голевым действиям Луиса Суареса

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В поединке второго тура MLS "Хьюстон Динамо" дома принимал "Интер" Майами.

Еще в первом тайме "героны" забили три гола в ворота хозяев. Во всех трех случаях ассистентом выступил нападающий Луис Суарес, а дубль оформил 21-летний Теласко Сеговия.

На 79 минуте уругвайский форвард и сам отличился забитым голом с передачи Бускетса. Практически сразу же после этого наставник "Интера" заменил Луиса.

Лионель Месси этот матч пропускал – ему предоставили отдых. Хорди Альба провел весь поединок, Серхио Бускетс ушел с поля, когда и Луис Суарес – на 82 минуте. Кстати, через три минуты "Хьюстон" забил свой единственный гол в матче.

Также отметим, что в старте хозяев вышел Эрик Святченко – датский защитник с украинскими корнями. Он провел на поле первый тайм.

"Хьюстон Динамо" – "Интер" Майами 1:4

Голы: Лодейро 85 – Сеговия 6, 45+2, Альенде 37, Суарес 79

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