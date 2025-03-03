Хавьер Маскерано раскритиковал арбитра за удаление игрока Интер Майами
Он ничего не сделал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано резко раскритиковал арбитра Джо Дикерсона за решение показать Иану Фрею красную карточку после финального свистка в матче против "Хьюстон Динамо" (4:1).
После завершения встречи игрок "Динамо" Итан Эндрю Бартлоу несколько раз дергал Фрея за футболку сзади. Защитник "Интера" отреагировал, оттолкнув соперника, и арбитр, находившийся рядом, мгновенно показал ему красную карточку.
???? Watch: The heated altercation at the end of the game that led to a red card for Ian Fray ????— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) March 3, 2025
???? @InterMiamiAr pic.twitter.com/uhl82yyElS
"Я просмотрел видео. Иан ничего не сделал. Абсолютно ничего. Он просто хотел пойти в раздевалку, а соперник хватал его за футболку один, два, три раза. Арбитр стоял рядом и все видел - и это меня волнует. Это меня беспокоит, потому что он не сделал ничего плохого.
Когда мои игроки ни в чем не виноваты, я за них буду бороться. Независимо от того, чего это мне будет стоить. Сегодня мы вели 4:1, матч уже завершился, было несколько фолов, которые не тянули на желтые, но нам их показали - и я больше не буду молчать. Есть вещи, которые я больше не собираюсь терпеть.
В конце концов, есть реальность, которую невозможно изменить - это то, что мы видим собственными глазами. И когда все видят одно и то же, это уже не субъективно. Поэтому я хочу, чтобы журналисты, которые это тоже видят, высказали свое мнение. Если что-то неправильно - это неправильно, и точка. Так же, если бы мы ошиблись, мы бы это признали. Но не в этот раз. Иан ни в чем не виноват", - заявил Маскерано.
Добавим, что после 2-х матчей "Интер" занимает третье место в Восточной Конференции МЛС с 4 очками.
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