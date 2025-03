Хавьер Маскерано раскритиковал арбитра за удаление игрока Интер Майами

Главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано резко раскритиковал арбитра Джо Дикерсона за решение показать Иану Фрею красную карточку после финального свистка в матче против "Хьюстон Динамо" (4:1).

После завершения встречи игрок "Динамо" Итан Эндрю Бартлоу несколько раз дергал Фрея за футболку сзади. Защитник "Интера" отреагировал, оттолкнув соперника, и арбитр, находившийся рядом, мгновенно показал ему красную карточку.

