Серия А. Болонья научилась побеждать аутсайдеров

Серия А. 28-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

: Москера 80 - Одгар 40, Камбиаги 78

: Валентини 70 (Э, вторая желтая)

С десятого ноября "Болонья" никак не могла оформить серию из трех побед в лиге подряд. Не в последнюю очередь, а то и в первую - из-за неудач в матчах против аутсайдеров, особенно в гостях. В трех предыдущих матчах на выезде против команд такого калибра "россоблу" сыграли вничью с "Эмполи" и "Лечче" и проиграли "Парме". Да и дома в первом круге проиграли "Вероне". Но вроде бы теперь исправились. Неделю тому дома победили "Кальяри", а теперь взяли реванш в гостях у той же "Вероны".

Обе победы над аутсайдерами не вышли легкими. Неделю тому пришлось совершать камбек. Сегодня камбека не было, но победа состоялась с тем же счетом 2:1. При том, что соперник играл вдесятером с 70-ой минуты. Кстати, в очном матче первого круга сама "Болонья" играла вдесятером. С 51-ой минуты. И в итоге проиграла.

Первый тайм был весьма скучным. Со всего четырьмя ударами по воротам. Тем не менее, гол был найден. Калабрия поработал справа, сместился немного в центр, нашел Одгара, правда, под непростым углом, а тот забил.

Во втором тайме "Болонья" была ближе к голу. Домингес в очень хорошей позиции подскользнулся. Монтипо отбивал удары Одгара и Камбиаги, второго - при выходе один-на-один. А "Верона" забила из офсайда. В итоге хозяева потеряли мяч на выходе из обороны, Камбиаги пробил неуклюже, но Монтипо пропустил под рукой.

Москера отыграл один мяч, практически затолкав в ворота с прострела Тенгстедта. Но этого для ничьей не хватило. Скорее Даллинга мог сделать счет 3:1 на выходе на вратаря. Пробил неточно.

Итак, три победы "Болоньи" в лиге подряд. Благодаря им она сравнялась по очкам с "Лацио" перед матчем последнего. А "Верона" на 15-ом месте в четырех очках над зоной вылета.