Маскерано - о том, почему Месси не вышел в третьей игре подряд: Его лучше поберечь

Главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано объяснил, почему звездный форвард его команды Лионель Месси не вышел на поле со скамейки запасных в победном матче MЛС против "Шарлотт" (1:0).

"Реальность такова, что в случае с Лео мы думали о том, чтобы дать ему игровое время. Но поскольку мы играли вдесятером, а также принимая во внимание время, которое он провел без игры, мы посчитали, что лучше всего поберечь его. Мы не хотели рисковать", — приводит слова Маскерано ESPN.

Стоит отметить, что Месси впервые с 25 февраля был включен в заявку "Интер Майами". Ранее 37-летний аргентинец пропустил поединки против "Хьюстон Динамо" и "Кавалье" по причине предоставления отдыха.