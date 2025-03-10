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Маскерано - о том, почему Месси не вышел в третьей игре подряд: Его лучше поберечь

MLS

Неожиданное решение

Маскерано - о том, почему Месси не вышел в третьей игре подряд: Его лучше поберечь

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Интер Майами" Хавьер Маскерано объяснил, почему звездный форвард его команды Лионель Месси не вышел на поле со скамейки запасных в победном матче MЛС против "Шарлотт" (1:0).

"Реальность такова, что в случае с Лео мы думали о том, чтобы дать ему игровое время. Но поскольку мы играли вдесятером, а также принимая во внимание время, которое он провел без игры, мы посчитали, что лучше всего поберечь его. Мы не хотели рисковать", — приводит слова Маскерано ESPN.

Стоит отметить, что Месси впервые с 25 февраля был включен в заявку "Интер Майами". Ранее 37-летний аргентинец пропустил поединки против "Хьюстон Динамо" и "Кавалье" по причине предоставления отдыха.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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