  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Бывший игрок Реала может стать одноклубником Лионеля Месси
В тренде

Бывший игрок Реала может стать одноклубником Лионеля Месси

MLS

Хотя вместе они уже играли

Бывший игрок Реала может стать одноклубником Лионеля Месси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Анхель Ди Мария находится на завершающей стадии контракта с "Бенфикой", и его будущее остается неопределенным. В 37 лет вингер продолжает демонстрировать свое качество в европейском футболе, но все указывает на то, что он может отправиться в новое приключение.

"Интер Майами", команда, в которой играет его соотечественник Лионель Месси, выглядит как возможное направление продолжения карьеры для Ди Марии, хотя "Бенфика" еще не приняла окончательного решения относительно нападающего. Аргентинец был важной частью команды, но возраст и потребность омолодить состав делают его уход все более вероятным. В США с радостью воспринимают возможность подписания игрока.

Совместная игра с Месси, с которым Ди Мария на протяжении многих лет выступал в национальной сборной Аргентины, может стать ключевым фактором для того, чтобы убедить его принять предложение.

Добавим, что в этом сезоне на счету Ди Марии 14 голов и 8 ассистов в 32 матчах за "Бенфику" во всех турнирах.

Читайте такжеПри чем здесь Месси? Бразильский новичок Шахтера объяснил выбор игрового номера
По теме
yellow-arrow
Чемпион Европы рассказал, что был очень близок к подписанию контракта с Наполи
yellow-arrow
Маскерано - о том, почему Месси не вышел в третьей игре подряд: Его лучше поберечь
yellow-arrow
Не помешало даже удаление и отсутствие Месси. Интер Майами вновь победил в матче МЛС
Лионель Месси Анхель Ди Мария МЛС Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости