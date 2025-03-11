Бывший игрок Реала может стать одноклубником Лионеля Месси

Анхель Ди Мария находится на завершающей стадии контракта с "Бенфикой", и его будущее остается неопределенным. В 37 лет вингер продолжает демонстрировать свое качество в европейском футболе, но все указывает на то, что он может отправиться в новое приключение.

"Интер Майами", команда, в которой играет его соотечественник Лионель Месси, выглядит как возможное направление продолжения карьеры для Ди Марии, хотя "Бенфика" еще не приняла окончательного решения относительно нападающего. Аргентинец был важной частью команды, но возраст и потребность омолодить состав делают его уход все более вероятным. В США с радостью воспринимают возможность подписания игрока.

Совместная игра с Месси, с которым Ди Мария на протяжении многих лет выступал в национальной сборной Аргентины, может стать ключевым фактором для того, чтобы убедить его принять предложение.

Добавим, что в этом сезоне на счету Ди Марии 14 голов и 8 ассистов в 32 матчах за "Бенфику" во всех турнирах.