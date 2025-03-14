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Результативное возвращение Месси. Интер Майами снова обыграл ямайский клуб в Кубке КОНКАКАФ

MLS

Сразу же принес пользу

Результативное возвращение Месси. Интер Майами снова обыграл ямайский клуб в Кубке КОНКАКАФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер Майами" обыграл ямайский "Кавалер" в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ со счетом 2:0. Первая игра также завершилась в пользу американской команды (2:0).

Победу "цаплям" принесли голы звездного дуэта в лице Луиса Суареса и Лионеля Месси.

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Стоит отметить, что Месси вышел на поле с замены на 53-й минуте. До этой встречи аргентинец пропустил три последних поединка своей команды по рекомендации главного тренера Хавьера Маскерано.

В четвертьфинале турнира "Интер Майами" сыграет с "Лос-Анджелес". Матчи между ними запланированы на 2 и 9 апреля.

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Лионель Месси Луис Суарес Кубок КОНКАКАФ Интер Майами
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