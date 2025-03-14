Результативное возвращение Месси. Интер Майами снова обыграл ямайский клуб в Кубке КОНКАКАФ
Сразу же принес пользу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" обыграл ямайский "Кавалер" в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ со счетом 2:0. Первая игра также завершилась в пользу американской команды (2:0).
Победу "цаплям" принесли голы звездного дуэта в лице Луиса Суареса и Лионеля Месси.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Стоит отметить, что Месси вышел на поле с замены на 53-й минуте. До этой встречи аргентинец пропустил три последних поединка своей команды по рекомендации главного тренера Хавьера Маскерано.
В четвертьфинале турнира "Интер Майами" сыграет с "Лос-Анджелес". Матчи между ними запланированы на 2 и 9 апреля.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Словения еще может уйти в отрыв
- Определилась окончательная позиция Украины в Таблице коэффициентов 2024/25
- Зеленский: Путин боится сказать прямо Трампу, что хочет продолжать эту войну
- Маскерано - о том, почему Месси не вышел в третьей игре подряд: Его лучше поберечь
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак