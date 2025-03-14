Арендованный нападающий Тоттенхэма может продолжить карьеру в МЛС

Как сообщает журналист Руди Галетти, "шпоры" решили не активировать опцию выкупа нападающего Тимо Вернера, поэтому после завершения аренды он вернется в "Лейпциг", но в планах немецкого клуба на будущий сезон его также нет. Они уже работают над продажей, ведь контракт его контракт действует до 2026 года.

Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, который сейчас занимает должность руководителя глобального футбола в Red Bull, может помочь найти решение для игрока. Клопп отвечает за трансферную политику "РБ Лейпциг", "Нью-Йорк Ред Буллз", "Ред Булл Зальцбург" и других клубов группы.

По информации TEAMtalk, несколько клубов МЛС, в частности "Нью-Йорк Ред Буллз", заинтересованы в Вернере. Это означает, что он может перейти из одного клуба Red Bull в другой. Сам Вернер рассматривает вариант с МЛС, но не спешит принимать решение, потому что также имеет предложения от европейских клубов.

Добавим, что 29-летний немец присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды в январе прошлого года, а летом клуб взял его в аренду еще на сезон. С начала этой кампании Вернер забил 1 гол и отдал 3 ассиста, проведя на поле 945 минут за "Тоттенхэм" во всех турнирах.