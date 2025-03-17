Интер Майами на 89-й минуте вырвал победу у Атланты. Месси забил первый гол в новом сезоне МЛС
На характере
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" с трудом обыграл "Атланту Юнайтед" в выездном матче четвертого тура регулярного чемпионата МЛС.
В первом тайме команды обменялись по одному голу. За хозяев забил Латте Лаф, за гостей - Лионель Месси. Это первый забитый мяч звезды "цаплей" в текущем сезоне МЛС.
Победу клубу из Флориды на 89-й минуте принес Фафа Паико. Ассист на форварда из Гатти выдал Жорди Альба.
Теперь "Интер Майами" с десятью очками занимает первое место в Восточной конференции. "Атланта" идет 12‑й с четырьмя баллами.
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Чемпионат МЛС 2025, 4-й тур
"Атланта Юнайтед" – "Интер Майами" – 1:2
Голы: Латте Лат, 11 – Месси, 20, Пико, 89
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