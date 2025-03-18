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Капитан Ливерпуля может продолжить карьеру в МЛС

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Причем поедет туда не один

Капитан Ливерпуля может продолжить карьеру в МЛС

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как пишет журналист Саша Тавольери, текущий сезон вполне может стать последним для Вирджила ван Дейка в "Ливерпуле".

Контракт нидерландского центрбека с "красными" истекает летом, и источники, которые близки к раздевалке, сообщают, что он хочет пережить еще одно приключение за границей перед завершением профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" уже сделал первое предложение ван Дейку, однако защитник больше склоняется к переходу к переезду в МЛС. Большой поклонник американской культуры, нидерландец может принять такое же решение, как и его друг Кевин Де Брейне, и воспользоваться окончанием контракта, чтобы осуществить давнюю мечту — поиграть за океаном, подальше от давления, которое сопровождает звезд футбола в Европе.

Добавим, что в текущем сезоне ван Дейк сыграл 41 матч за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

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МЛС Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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