Смоляков и компания. Как обстоят дела у украинцев на земле Голливуда?

Major League Soccer или просто MLS проходит по системе весна-осень, поэтому двое украинцев, Артем Смоляков и Геннадий Синчук, которые зимой пересекли океан и присоединились к своим соотечественникам Александру Сватку и Евгению Чеберко, прилетевшим в США ранее, стали частью предсезонного комплектования своих команд.

Регулярный сезон длится с марта по октябрь, а в турнире принимают участие американские клубы (их большинство) и несколько канадских коллективов. Команды делятся на две группы – Западную и Восточную конференции. В прошлом сезоне распределение было 14 на 15 соответственно. В этом году составы участников выровнялись – по 15 в каждой из групп. Так же поровну разделились и украинцы: с четырех по два на каждую конференцию.

Еще рано говорить о любых перспективах команд наших футболистов, потому что все находится на старте, но можно поговорить о жизни наших ребят там и об их игре в не совсем футбольной стране мира.

Евгений Чеберко, "Коламбус Крю"

Первый из "магической четверки" – Евгений Чеберко. Игрок, играющий в МLS с июля 2023 года, перейдя туда из хорватского "Осиека", а до этого попробовав "легионерского хлеба" в чемпионате Австрии за "ЛАСК". Таким образом, Евгений является не только самым опытнейшим украинцем в Америке, но и в целом футболистом, который уже увидел чемпионаты разных стран и наиграл под двести матчей за карьеру.

Чеберко известен выступлениями за луганскую "Зарю", а также за сборную Украины U-21, где он был капитаном. Центральный защитник с ростом 1,84 см умеет играть головой в прямом и переносном смысле, неплохо действует на перехватах, "читая" игру соперника, не боится продвигать мяч вперед. С наличием всех этих игровых показателей не удивительно, что тренерский штаб нынешней команды украинца может использовать его как правее, так и левее в схеме с тремя центральными защитниками, по которой играет "Коламбус Крю".

Значительным успехом коллектива, который тренирует французский специалист Вильфрид Нанси, победа в Кубке MLS в сезоне 2023 года, где Евгений был важной частью команды.

В этом сезоне Чеберко вообще является незаменимым игроком защитного "звена", не пропустив ни одного матча в чемпионате. И если для многих игроков Америка – это о футбольной "пенсии" и отдыхе, то для нашего игрока это о лучших годах карьеры в действительно MAJORной лиге и в команде, которая борется за трофеи. Контракт Евгения Чеберко с "Коламбус Крю" заканчивается 30 июня 2026 года. Сумма по версии сайта Transfermarkt – 1,2 млн. евро.

Александр Сваток, "Остин"

"Днепр-1", продав своего капитана летом 2024-го за 1,2 млн евро, не сумел спастись от своей "погибели" и в конце концов исчез с футбольной карты Украины. Зато выходец из Каменского что на Днепропетровщине подписал контракт на 3,5 года с опцией продления еще на год. Александр – опытный игрок, и поиграть под конец карьеры в США выглядит привлекательно и понятно. Правда, город Остин находится в штате Техас, который для проживания является, пожалуй, самым опасным регионом в стране, учитывая постоянных мигрантов и мексиканские наркокартели. Но, конечно, Остин не пограничный город, к тому же по темпам развития его относят к ведущим в США.

Возвращаясь к Сватку, которому в сентябре этого года исполнится 31 год, следует сказать, что статус основного игрока не соответствует действительности, и Александра нельзя назвать незаменимым защитником команды. Но следует отметить, что сейчас украинец начал свой первый полноценный сезон в МLS, поэтому о выводах следует говорить после его окончания.

Мог ли Сваток выбрать другой вариант продолжения карьеры? Говорят, что мог и переход в "Карпаты" выглядел в перспективе вполне реально, как и трансфер в киевское "Динамо". Запросы из Европы, скорее всего, тоже были, но думаю, для украинца были важны аспекты стабильности как в футбольном плане, так и в жизненном.

Александр выбрал интересный проект и неплохие деньги, а также жизнь не на европейском континенте, что тоже станет интересным опытом.

Артем Смоляков, "Лос-Анджелес"

Переезд 21-летнего украинца в одно из лучших мест планеты удивил общество. Но этот трансфер "вели" в течение трех недель, "выторговав" у американского клуба не один (который изначально предлагали), а два миллиона. Можно быть уверенными, что в "Полесье" поблагодарили за такую ​​щедрость боссов коллектива из LA.

Но если говорить без шуток, абсолютно все стороны выиграли от этого перехода: "Полесье" заработало 2 миллиона евро, "открыв дорогу" другим игрокам на этой позиции, Артем сделал серьезный шаг вперед в своей карьере, присоединившись к настоящей команде звезд, "Лос-Анджелес" получил игрока молодежной сборной европейской страны с возможностью дальнейшей продажи за большую сумму.. То есть пока есть пример идеальной картинки "американской мечты", а сможет ли украинский менталитет приспособиться к требованиям и специфике "соккера" – увидим.

Украинец уже успел дебютировать и сыграл в нескольких победных матчах своей новой команды, приняв участие в комбинациях, завершившихся забитыми мячами. "LA FC" является одним из лучших клубов МLS, в который вкладывают немалые деньги и надежды, что в плане настройки может быть как положительным, так и отрицательным.

Артем Смоляков подписал контракт до конца 2028 года, а учитывая, что звезды не перестают ехать в MLS, а наоборот, будут увеличивать свое присутствие, то скауты крупных европейских клубов будут точно наблюдать за ходом событий в обеих группах конференции. Так что шанс “сыграть ключевую роль” в команде на земле Голливуда точно есть.

Геннадий Синчук, "Монреаль"

Единственный игрок, выступающий за клуб не из США, а из Канады, Геннадий Синчук является еще и самым молодым футболистом из этого рейтинга (18 лет). Ситуация Геннадия вообще отличается от других. Напомню, у канадского "Монреаля" и итальянской "Болоньи" один владелец, им является Джои Сапуто, и сообщалось, что именно итальянцы купят Синчука, но сразу отдадут "обкатываться" и набираться опыта в MLS. Однако сейчас на многих ресурсах и порталах Геннадий Синчук не значится как арендованный игрок, а показывается как полноценный футболист "Монреаля". А какие конечные договоренности были между сторонами в переговорах, которые, кстати, проходили в Болонье, для болельщиков остается загадкой.

Украинец, безусловно, является большим талантом с таким же большим будущим. "Ворваться" из первой украинской лиги даже в MLS дорого стоит, вот и Синчука оценили дорого, почти в 5 млн евро.

"Будущий Ярмоленко" (игрок, на которого Синчук равнялся в детстве) имеет схожий профайл игрока: высокий рост, неплохой дриблинг, рабочая левая нога. Да и позиция, на которой выступает Геннадий, аналогична – правый вингер. Заметил игрока после забитого мяча за сборную Украины на юношеском Евро в ворота сверстников из Италии.

Теперь игрок травмирован, и срок возвращения его на поле неопределен. Возможно, это старые проблемы со здоровьем, мешавшие футболисту на Евро. В любом случае мы желаем нашему казаку здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле, а во время пребывания в лазарете думаю следует начинать учить итальянский язык.