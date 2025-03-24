Поль Погба близок к подписанию контракта с Интер Майами
Все из-за Месси
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, после сезона, полного неопределенности и споров, Поль Погба, похоже, готов сделать новый шаг в карьере. Француз может вскоре стать игроком "Интера Майами". По информации источников, переговоры находятся на финальной стадии, и официальное подтверждение может появиться в ближайшие недели.
Клуб, в составе которого выступает Лионель Месси, стал привлекательным направлением для звезд мирового футбола, и подписание Погба стало бы еще одним важным шагом в этом процессе. По информации источников, именно Месси выступил инициатором этого трансфера, рекомендовав руководству клуба сделать все возможное для подписания французского хавбека, которого считает идеальным партнером для укрепления команды.
Напомним, что в 2023 году Поль Погба был дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста, а в конце прошлого года "Ювентус" разорвал с ним контракт.
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