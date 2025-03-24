Спортивный директор клуба МЛС подтвердил, что разговаривал с Кевином Де Брюйне

Будущее Де Брюйне остается неопределенным – он ждет решения "Ман Сити" относительно возможного продления соглашения после лета. Многие источники сообщали, что в случае ухода из "Манчестер Сити" Де Брюйне может продолжить карьеру в МЛС, ведь он любит проводить время в США.

Спортивный директор клуба "Сан-Диего", Тайлер Гипс, подтвердил, что общался с Де Брюйне и его агентом относительно потенциального летнего трансфера. Однако он также признал, что клубу будет трудно удовлетворить финансовые требования 33-летнего хавбека, что ставит переход под сомнение.

"Эти слухи... Я не знаю, откуда они берутся. Я говорил с его агентом. У него много игроков, и каждый раз, когда я читаю новости, спрашиваю: "Это ты распространяешь эти слухи?" Кевин – фантастический футболист, и ему очень нравится этот регион. Он приезжает сюда на отдых каждый год, но я не знаю, откуда постоянно появляются эти разговоры.



Я имел с ним беседу, но скажу прямо – его зарплата сейчас не соответствует нашему бюджету и его ожиданиям", – сказал Гипс.

Если вариант с "Сан-Диего" сорвется, Де Брюйне, возможно, придется рассмотреть запасной план. Саудовские клубы давно проявляют интерес к хавбеку и готовы предложить ему огромную зарплату.

Добавим, что в этом сезоне на счету бельгийца 4 гола и 7 ассистов в 30 матчах за "Ман Сити" во всех турнирах.