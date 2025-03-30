Месси забил в третьем подряд матче за Интер Майами – на этот раз из ассиста Суареса
"Героны" снова победили
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" встречался с "Филадельфией Юнион". Итоговый счет встречи – 2:1 в пользу первых.
"Героны" забили на 23 минуте, а на 57 Месси удвоил преимущество хозяев. Свой гол аргентинец оформил с передачи Луис Суареса. Лео забил через две минуты после выхода на замену.
Месси отличился в третьем матче за "Интер" подряд. В общей сложности на его счету в этом году семь результативных действий (5+2) в шести матчах в рамках MLS и Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
В активе Суареса девять результативных действий (4+5) в восьми встречах во всех турнирах.
Сейчас "Интер Майами" лидирует в турнирной таблице Восточной Конференции. Подопечные Маскерано набрали 13 очков за пять матчей.
Популярное сейчас
- Довбик получил награду игрока матча
- 2 пропущенных мяча. Лунин получил оценки за матч с Леганесом
- Серия А. Лечче - Рома 0:1. Довбик решает во втором матче подряд
- "С логистикой тяжеловато, пробки очень большие", - украинский защитник рассказал о жизни в Лос-Анджелесе
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей