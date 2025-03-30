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Месси забил в третьем подряд матче за Интер Майами – на этот раз из ассиста Суареса

MLS

"Героны" снова победили

Месси забил в третьем подряд матче за Интер Майами – на этот раз из ассиста Суареса

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" встречался с "Филадельфией Юнион". Итоговый счет встречи – 2:1 в пользу первых.

"Героны" забили на 23 минуте, а на 57 Месси удвоил преимущество хозяев. Свой гол аргентинец оформил с передачи Луис Суареса. Лео забил через две минуты после выхода на замену.

Месси отличился в третьем матче за "Интер" подряд. В общей сложности на его счету в этом году семь результативных действий (5+2) в шести матчах в рамках MLS и Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

В активе Суареса девять результативных действий (4+5) в восьми встречах во всех турнирах.

Сейчас "Интер Майами" лидирует в турнирной таблице Восточной Конференции. Подопечные Маскерано набрали 13 очков за пять матчей.

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Лионель Месси Луис Суарес Филадельфия Юнион (США) Интер Майами
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