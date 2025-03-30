855 голов в карьере, но до Роналду еще далеко. У нападающего Интер Майами лучший показатель гол+пас в МЛС

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси в матче против "Филадельфии Юнайтед" забил гол через две минуты после выхода на замену.

Этот гол для Месси стал 855-м в карьере (у Криштиану Роналду 929 забитых мячей). За 5 матчей Месси забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

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Добавим, что Антуан Гризманн побил рекорд Лионеля Месси среди иностранцев, сыгравших наибольшее количество поединков в Ла Лиге, а именно 521.