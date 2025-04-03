Месси не помог. Команда украинца обыграла Интер Майами в Лиге Чемпионов КОНКАКАФ

Команда украинца обыграла "Интер Майами" в Лиге Чемпионов КОНКАКАФ.

ФК "Лос-Анджелес", в котором играет украинский защитник Артём Смоляков, обыграл "Интер Майами" в 1/4 финала турнира.

Единственный гол забил нападающий Натан Ордаз на 57-й минуте. Смоляков весь поединок провёл на скамейке запасных. Ответный матч состоится 10 апреля.

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В этом сезоне Артём Смоляков сыграл в пяти матчах MLS. На его счету один гол. В Лиге Чемпионов украинец ещё не играл, но состоял в заявке.

Напомним, что Смоляков перешёл в "Лос-Анджелес" в феврале 2025 года из "Полесья". Трансфер обошёлся в 2 млн евро.