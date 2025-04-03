"Здесь огромная проблема". Охраннику Месси запретили выходить на поле во время матчей Интер Майами

Охраннику Месси запретили выходить на поле во время матчей "Интер Майами".

Чеуку охраняет аргентинского нападающего от фанатов. Но на днях представитель "Интер Майами" заявил, что это решение клуба, а не MLS.

"Они больше не позволяют мне выходить на поле. Я семь лет работал в Европе, в Лиге 1 и Лиге чемпионов, и только шесть человек выходили на поле. Я приехал в США, и всего за 20 месяцев это сделали ещё 16 человек. Здесь огромная проблема. Дело не во мне. Позвольте мне помочь Месси", — сказал телохранитель в интервью каналу House of Highlights в социальных сетях.

При этом Чеуку по-прежнему останется сотрудником клуба и частью службы безопасности.

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Напомним, что Месси играет за "Интер Майами" с июля 2023 года. В этом сезоне аргентинский футболист сыграл в семи матчах, в которых забил 5 голов и отдал две голевые передачи.