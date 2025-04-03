"Здесь огромная проблема". Охраннику Месси запретили выходить на поле во время матчей Интер Майами
Странно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Охраннику Месси запретили выходить на поле во время матчей "Интер Майами".
Чеуку охраняет аргентинского нападающего от фанатов. Но на днях представитель "Интер Майами" заявил, что это решение клуба, а не MLS.
"Они больше не позволяют мне выходить на поле. Я семь лет работал в Европе, в Лиге 1 и Лиге чемпионов, и только шесть человек выходили на поле.
Я приехал в США, и всего за 20 месяцев это сделали ещё 16 человек. Здесь огромная проблема. Дело не во мне. Позвольте мне помочь Месси", — сказал телохранитель в интервью каналу House of Highlights в социальных сетях.
При этом Чеуку по-прежнему останется сотрудником клуба и частью службы безопасности.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Месси играет за "Интер Майами" с июля 2023 года. В этом сезоне аргентинский футболист сыграл в семи матчах, в которых забил 5 голов и отдал две голевые передачи.
Популярное сейчас
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Определились пары 1/2 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
- Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
- Смоляков - о дебютном голе в МЛС: Особой радости не было
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы