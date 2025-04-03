  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. "Здесь огромная проблема". Охраннику Месси запретили выходить на поле во время матчей Интер Майами
В тренде

"Здесь огромная проблема". Охраннику Месси запретили выходить на поле во время матчей Интер Майами

MLS

Странно

"Здесь огромная проблема". Охраннику Месси запретили выходить на поле во время матчей Интер Майами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Охраннику Месси запретили выходить на поле во время матчей "Интер Майами".

Чеуку охраняет аргентинского нападающего от фанатов. Но на днях представитель "Интер Майами" заявил, что это решение клуба, а не MLS.

"Они больше не позволяют мне выходить на поле. Я семь лет работал в Европе, в Лиге 1 и Лиге чемпионов, и только шесть человек выходили на поле.

Я приехал в США, и всего за 20 месяцев это сделали ещё 16 человек. Здесь огромная проблема. Дело не во мне. Позвольте мне помочь Месси", — сказал телохранитель в интервью каналу House of Highlights в социальных сетях.

При этом Чеуку по-прежнему останется сотрудником клуба и частью службы безопасности.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Месси играет за "Интер Майами" с июля 2023 года. В этом сезоне аргентинский футболист сыграл в семи матчах, в которых забил 5 голов и отдал две голевые передачи.

По теме
yellow-arrow
Месси не помог. Команда украинца обыграла Интер Майами в Лиге Чемпионов КОНКАКАФ
yellow-arrow
Смоляков - о дебютном голе в МЛС: Особой радости не было
yellow-arrow
855 голов в карьере, но до Роналду еще далеко. У нападающего Интер Майами лучший показатель гол+пас в МЛС
Лионель Месси Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости