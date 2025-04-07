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Месси спас Интер Майами от поражения в матче с аутсайдером МЛС

MLS

Лидер команды делает свое дело

Месси спас Интер Майами от поражения в матче с аутсайдером МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер Майами" сыграл вничью с "Торонто" со счетом 1:1 в рамках регулярного чемпионата МЛС.

За канадский клуб после результативной передачи Лоренцо Инсинье отличился Федерико Бернардески, за американский - Лионель Месси. Оба гола были забиты в компенсированное время к первому тайму.

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В текущем сезоне Месси сыграл в восьми матчах за "цапель" во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал два ассиста.

В таблице Восточной конференции МЛС "Интер Майами расположился на второй строчке, "Торонто" - на предпоследней, 14-й.

МЛС. 7 апреля

Форт Лодердейл. "Чейз Стедиум".

"Интер Майами" – "Торонто" 1:1

Голы: Месси, 45+6 – Бернардески, 45+3

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Лионель Месси МЛС обзор Торонто (Канада) Интер Майами
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