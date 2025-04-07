Месси спас Интер Майами от поражения в матче с аутсайдером МЛС
Лидер команды делает свое дело
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер Майами" сыграл вничью с "Торонто" со счетом 1:1 в рамках регулярного чемпионата МЛС.
За канадский клуб после результативной передачи Лоренцо Инсинье отличился Федерико Бернардески, за американский - Лионель Месси. Оба гола были забиты в компенсированное время к первому тайму.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне Месси сыграл в восьми матчах за "цапель" во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал два ассиста.
В таблице Восточной конференции МЛС "Интер Майами расположился на второй строчке, "Торонто" - на предпоследней, 14-й.
МЛС. 7 апреля
Форт Лодердейл. "Чейз Стедиум".
"Интер Майами" – "Торонто" 1:1
Голы: Месси, 45+6 – Бернардески, 45+3
Популярное сейчас
- "У Динамо более тяжелый календарь": Бойко – о соперничестве лидеров УПЛ за первое место
- Лучкевич: После матча сказали идти тренироваться, чтобы доработать
- Попов: На поле все смелые разговаривать, а если встречаемся где-то в другом месте, то уже по-другому говорят
- "Здесь огромная проблема". Охраннику Месси запретили выходить на поле во время матчей Интер Майами
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта