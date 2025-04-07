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Превзошел Игуаина. Месси установил новый рекорд в МЛС

MLS
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Фантастические цифры

Превзошел Игуаина. Месси установил новый рекорд в МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси забил единственный гол своей команды во вчерашнем поединке МЛС против "Торонто" (1:1).

Таким образом, звездный аргентинец стал самым результативным игроком "Интер Майами" в рамках регулярного чемпионата МЛС (44 очка по системе гол+пас - 24 забитых мячей и 20 ассистов). Ради установления этого показателя Месси понадобилось 29 матчей.

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Предыдущее достижение принадлежало соотечественнику Лионеля - Гонсало Игуаину (43 очка в 67 играх).

Напомним, действующий контракт Месси с "Интер Майами" рассчитан до декабря 2025 года.

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Лионель Месси Гонсало Игуаин МЛС рекорд Интер Майами
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