Превзошел Игуаина. Месси установил новый рекорд в МЛС
Фантастические цифры
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси забил единственный гол своей команды во вчерашнем поединке МЛС против "Торонто" (1:1).
Таким образом, звездный аргентинец стал самым результативным игроком "Интер Майами" в рамках регулярного чемпионата МЛС (44 очка по системе гол+пас - 24 забитых мячей и 20 ассистов). Ради установления этого показателя Месси понадобилось 29 матчей.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Предыдущее достижение принадлежало соотечественнику Лионеля - Гонсало Игуаину (43 очка в 67 играх).
Напомним, действующий контракт Месси с "Интер Майами" рассчитан до декабря 2025 года.
After just 29 (!) matches, Messi already surpassed Higuaín as Inter Miami’s all-time leader in goal contributions ???????? pic.twitter.com/TH9DQx9JHA— 433 (@433) April 7, 2025
Популярное сейчас
- Победы Динамо, Александрии и Шахтера, Лунин пропустит четвертьфинал ЛЧ, Довбик не забил Юве. Главные новости за 6 апреля
- "У Динамо более тяжелый календарь": Бойко – о соперничестве лидеров УПЛ за первое место
- Бенфика разгромила конкурента, у Трубина было не так много работы. Оценки украинца за матч
- Три украинца в MLS сыграли полные матчи за свои команды
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта