Превзошел Игуаина. Месси установил новый рекорд в МЛС

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси забил единственный гол своей команды во вчерашнем поединке МЛС против "Торонто" (1:1).

Таким образом, звездный аргентинец стал самым результативным игроком "Интер Майами" в рамках регулярного чемпионата МЛС (44 очка по системе гол+пас - 24 забитых мячей и 20 ассистов). Ради установления этого показателя Месси понадобилось 29 матчей.

Предыдущее достижение принадлежало соотечественнику Лионеля - Гонсало Игуаину (43 очка в 67 играх).

Напомним, действующий контракт Месси с "Интер Майами" рассчитан до декабря 2025 года.

After just 29 (!) matches, Messi already surpassed Higuaín as Inter Miami’s all-time leader in goal contributions ???????? pic.twitter.com/TH9DQx9JHA