Клубы МЛС нацелились на Антуана Гризманна

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн попал в сферу интересов сразу нескольких клубов МЛС. Об этом сообщил журналист TEAMtalk Руди Галетти.

По информации источника, среди команд, которые проявляют заинтересованность в 34-летнем французском форварде есть "Лос-Анджелес".

Несмотря на интерес со стороны клубов МЛС, Гризманн еще не принял решение относительно своего будущего. Игрок намерен дождаться завершения текущего сезона.

Добавим, что у Антуана контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.