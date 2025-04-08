Клубы МЛС нацелились на Антуана Гризманна
Но футболист еще не определился со своим будущим
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн попал в сферу интересов сразу нескольких клубов МЛС. Об этом сообщил журналист TEAMtalk Руди Галетти.
По информации источника, среди команд, которые проявляют заинтересованность в 34-летнем французском форварде есть "Лос-Анджелес".
Несмотря на интерес со стороны клубов МЛС, Гризманн еще не принял решение относительно своего будущего. Игрок намерен дождаться завершения текущего сезона.
Добавим, что у Антуана контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Источник:Rudy Galetti
Опубликовал: Екатерина Власова
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